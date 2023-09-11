Çorum'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı bıçaklı kavganın zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kerebigazi 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan Muhammet B. ile Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet B., Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ü.'yü vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bünyamin Ü.'nün de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından cinayet zanlısı Muhammet B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muhammed B., emniyetteki sorgusunun ardından Çorum Adliyesine sevk edildi. - ÇORUM