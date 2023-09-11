Çorum'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çepni Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi önünde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı.

ÇORUM'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Olay dün gece 23,00 sıralarında Çepni Mahallesi Kerebigazi 1. Cadde üzerindeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Muhammet B., (21) ile Hüseyin Ö., (27) ve Bünyamin Ü., (28), arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet B., Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ü.?yü bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hüseyin Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi Muhammet B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)