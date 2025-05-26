Çorum'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

ÇORUM - Çorum'da tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan genç yaralandı.

Olay, Şenyurt Mahallesi 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.K.ile B.A.arasında henüz bilinmeyen bir sebeble tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine P.K., yanında bulundurduğu bıçakla B.A.'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan B.A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli P.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.