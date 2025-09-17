Haberler

Çorum'da Balkonundan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Çorum'da Balkonundan Düşen Adam Hayatını Kaybetti
Çorum'un Alaca ilçesinde ikinci kat balkonundan düşen 45 yaşındaki Cemil Aykaç, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki katlı evin balkonundan düşen adam, hayatını kaybetti.

Olay, Alaca ilçesi Cengizhan Mahallesi İstiklal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Aykaç (45), henüz belirlenemeyen sebeple binanın ikinci katında bulunan evin balkonundan alt kattaki balkona düştü. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aykaç'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından, Aykaç'ın cansız bedeni Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
