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Çorum'da av tüfeği kazası: Bir kişi yaralandı

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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişi elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu kendini kazara vurarak yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da bir kişi elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu kazara kendini vurarak yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B., sokak üzerindeki ikametinde elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kazara kendini vurarak yaralandı. Yakınları tarafından Göğüs Hastalıkları Hastanesi getirilen A.B. buradaki tedavisinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Çorum 3.Sayfa Güncel Haberler

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