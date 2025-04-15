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Çorum'da Av Bayisinde Yangın Çıktı

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Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir av bayisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki esnaflar tarafından fark edildi ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, sadece maddi hasar meydana geldi.

Av bayisinde korkutan yangın

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde av bayisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çorum'un Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir av bayisinde su takından dumanların yükselmesiyle yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredeki esnaflar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelmeden önce kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden vatandaşlar, alevlerin çevre iş yerlerine sıçramasını engelledi. İtfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT KALINSAZLIOĞLU - 3.Sayfa
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