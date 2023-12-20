Çorum'da Atık Toplama Merkezinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Çorum'da bir atık toplama merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın, bir tuğla fabrikasına da sıçradı ve iş yerlerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Çorum'da bir atık toplama merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangın Çorum - Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir atık toplama merkezinin trafosunda çıkan yangın bir tuğla fabrikasına da sıçradı. İş yerini bir anda alevler sararken, iş yeri sahipleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangın yerine iş makineleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) getirildi. Ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, iş yerlerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM