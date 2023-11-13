Çorum'da arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Çorum'da Kale Mahallesi'nde iki arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K.Ö. isimli şahıs, M.B.'nin bacağına ateş etti. Yaralanan M.B. hastaneye kaldırılırken, K.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Çorum'da arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kale Mahallesi Ata 40. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan boş bir arazide alkol alan M.B. (19) ve K.Ö. (21) isimli iki arkadaş arasında bilinmeyen bir sebeple tartışmaya çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, K.Ö. yanında bulundurduğu tabanca ile arkadaşı M.B.'nin bacağına ateş etti. M.B., daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı M.B. kendi imkanları ile gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında alındı. Arkadaşını silahla bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçan K.Ö., polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM