Çorum'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi ve oğlu yaralandı

Çorum'da iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ve oğlu yaralandı. Kavga sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ve oğlu yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. ile abisi S.A. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, kardeşlerden H.A. üzerinde bulunan bıçak ile ağabeyi S.A. ile ağabeyinin küçük oğlu D.A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba ile oğlu sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.A. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM