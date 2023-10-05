Çorum'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca öldürüldü

Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcasını silahla vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcasını öldürdü

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartıştığı amcasını vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Tutaş köyünde meydana geldi. İddialara göre, Taşköprü mevkiinde Abdurrahman A. ve yeğeni Şevket A.arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şevket A. amcasını vurdu. Ağır yaralanan Abdurrahman A., olay yerinde hayatını kaybederken zanlı gözaltına alındı. Olayın ardından İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.