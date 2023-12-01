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Çorum'da Aranan 8 Kişi Yakalandı

1 Aralık 2023 16:15 Son Güncelleme: 16:16 Abone Ol

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 8 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Sungurlu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar ve arama kaydı olanlar tespit edildi.