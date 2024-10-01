Çorum'da Aranan 24 Şahıs Yakalandı

Çorum'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 24 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olarak aranan şahıslara yönelik yapılan neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 24 şahıs yakalandı. Öte yandan, kayıp olduklarına dair yakınları tarafından müracaatta bulunulan 2 kadın ve 4 erkek şahsın da bulunduğu belirtildi. - ÇORUM