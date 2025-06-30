Çorum'da Aranan 24 Kişi Yakalandı
Çorum'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs yakalandı. Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananlar arasında kayıp olarak bildirilen 2 kişi de bulundu.
Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 24 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet MüdürlüğüAsayişŞube Müdürlüğünce 23-30 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 5'i 'hırsızlık', 4'ü 'dolandırıcılık' suçlarından olmak üzere 24 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 vatandaş da ekipler tarafından bulundu. Kayıp 1 erkek şahsın arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa