Çorum'da Aranan 21 Kişi Yakalandı

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Çorum'da yapılan polis denetimleri sonucu, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arananlar arasında kayıp şahıslar da bulunuyor.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 21 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet MüdürlüğüAsayişŞube Müdürlüğünce 16-23 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 5'i 'hırsızlık', 1'i 'dolandırıcılık' suçlarından olmak üzere 21 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2'si kadın ve 5 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi. Bulunamayan 1 kadın ve 1 erkek şahsın aranma çalışmaları devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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