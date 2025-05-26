Çorum'da Aranan 17 Kişi Yakalandı

Çorum'da Aranan 17 Kişi Yakalandı
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Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişi yakalandı. Ayrıca kayıp olduğu bildirilen 5 kişi de bulundu.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 17 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 19-26 Mayıs tarihleri arasında il merkezinde yapılan denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 2 yağma, 1 hırsızlık, 1 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlarından olmak üzere 17 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın, 3 erkek şahıs bulunup ailesine teslim edildi. Kayıp 1 kadın, 1 erkek şahsın arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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