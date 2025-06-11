Çorum'da Aranan 14 Kişi Yakalandı

Çorum'da Aranan 14 Kişi Yakalandı
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Çorum'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde, haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi yakalanırken, ayrıca kayıp olan 2 kadın ve 1 erkekten 1'i bulunarak ailelerine teslim edildi. Aranan 1 kadının bulunma çalışmaları ise sürüyor.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 14 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet MüdürlüğüAsayiş Şube Müdürlüğünce 2-9 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 hırsızlık, 1 dolandırıcılık suçlarından olmak üzere toplam da 14 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 1 erkek şahıstan 1 erkek 1 kadın bulunularak ailelerine teslim edildi. 1 kadının aranma çalışmaları ise devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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