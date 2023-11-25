Çorum'da aranan 13 şahıs yakalandı

Çorum'da gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 18 ekip 38 personel ile il merkezinde 10 ikamette yapılan aramalarda il genelinde haklarında 9 yıl 4 ay ila 1 yıl 15 hapis cezaları bulunan H.H.B., C.Ç., A.Y.B., S.Ş, H.B., S.B., A.K., A.U., 18 ekip 52 personel ile 7 farklı ilçede 13 ikamette yapılan aramada ise 2 yıl 3 ay ile 8 ay hapis cezası bulunan A.E., Ü.B., M.K., H.A. ve A.A. yakalandı.

Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2'si işlemlerinin artıdan serbest kalırken, 11 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ÇORUM