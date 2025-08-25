Çorum'da Aranan 10 Kişi Yakalandı

Çorum'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde, haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişi başarılı bir şekilde yakalandı. Ayrıca kayıp olan 3 şahıs ailelerine teslim edildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 10 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet MüdürlüğüAsayişŞube Müdürlüğünce 18 - 25 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1'i 'hırsızlık' ve 1'i 'cinsel suç' olmak üzere 10 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın, 3 erkek şahıstan 1'i kadın 2 erkek şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi.1 kadın ve 1 erkek şahsın aranma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
