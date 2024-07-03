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Çorum'da araç satın aldıkları vatandaşın parasını ödemeyen ve tehdit eden 4 kişi yakalandı

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Çorum'da araç alım satımından dolayı anlaşmazlık çıkan 4 kişi, bir vatandaşın parasını ödemeyip tehdit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin üzerinde silah ve bıçak bulundu.

Çorum'da araç satın aldıkları vatandaşın parasının bir kısmını ödemeyip tehdit eden 4 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, O.K. ile Y.Ö. (39), C.A. (19), S.Ö. (26) ve S.U. (30) arasında araç alım satımından dolayı alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Şüpheliler müştekiden aracın birinin parasını vermezken, diğerinin ücretinin bir kısmını verip, geri kalanı için de çek verdi. Daha sonra şahıslar O.K.'yi tehdit etmeye başladı. O.K. durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince şahısların kullandığı araç civarında yapılan aramada, bir inşaat alanındaki toprak yığını üzerinde siyah bez çanta içerisinde 1 adet makinalı tabanca ile 2 adet şarjör, 44 adet mermi, taş altına saklanmış 2 adet tabanca ve tabancaya ait 16 adet mermi ve 2 adet sustalı tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum 3.Sayfa Güncel Haberler

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