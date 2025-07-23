Çorum'da Apartmanda Yangın: Zamanında Müdahale ile Söndürüldü

Çorum'da Apartmanda Yangın: Zamanında Müdahale ile Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Melikgazi Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Çorum'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Melikgazi Mahallesi 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, evde birinin bulunma ihtimaline karşı kapı kırılarak daireye girildi. Yapılan kontrollerde evde kimsenin olmadığı tespit edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın tamamen söndürüldü. Dairede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
15-20 milyon eurolar konuşuluyordu! Rey Manaj'a ödenecek bonservis şaşırttı

15-20 milyon eurolar konuşuluyordu! Transfer olacağı rakama bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan, İsrail'in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz

İsrail'in gerçek amacını anlatıp meydan okudu: İzin vermeyeceğiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.