Çorum'da Annenin İddia Edilen Bebek Cinayeti

Çorum'da annesi tarafından apartmanın üçüncü katındaki balkondan atıldığı iddia edilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti. Bebek otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Anne gözaltına alındı.

Çorum'da annesi tarafından apartmanın üçüncü katındaki balkondan atıldığı iddia edilen 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'nde yaşayan E.N.E, 2 aylık çocuğu B.E'yi apartmanın üçüncü katındaki balkondan aşağı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebek otopsi işlemleri iç,in hastane morguna kaldırıldı.

Anne E.N.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.