Çorum'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

Çorum'da yakılan anız ateşi ormana sıçradı. Yangında ardıç ve meşe ağaçlarının bulunduğu 20 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Düdüklük köyünde yaşayan S.D. (79) tarlasındaki anızları yaktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler tarlanın kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 2 arazöz, 1 yangın müdahale aracı, 1 su ikmal aracı 20 orman söndürme müdahale personeli ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında meşe ve ardıç ağacından oluşan yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü. S.O. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - ÇORUM