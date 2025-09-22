Çorum'da Alzheimer Hastası Kayıp Bulundu

Çorum'da kaybolan alzheimer hastası, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 21 saatlik çalışmayla sağ bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Ahmetoğlan köyünde yaşayan alzheimer hastası Ş.Ö., evinden ayrılmasının ardından kayboldu. Şahsın ailesi, Cemilbey Jandarma Karakol Komutanlığı'nı arayarak kayıp ihbarında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. 21 saat süren arama çalışmaları neticesinde kayıp şahıs, köye yaklaşık 10 kilometre mesafedeki bir arazide bitkin halde bulundu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ş.Ö., Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen vatandaş, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. - ÇORUM