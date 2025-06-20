Çorum'da Alkollü Sürücüye 60 Bin TL Ceza

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 60 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olay, Güneşevler 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Eşrefhoca Caddesi'nde durdurmak istediği 26 yaşındaki E.Y., 06 S 4234 plakalı aracıyla kaçmaya başladı. Şahıs, kovalamaca neticesine Güneşevler 7. Sokak'ta yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 0.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından E.Y.'ye 60 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü. - ÇORUM