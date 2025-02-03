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Çorum'da Alkollü Sürücü Orta Refüje Çıktı

Çorum'da Alkollü Sürücü Orta Refüje Çıktı
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Çorum'da alkollü olduğu tespit edilen bir otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybederek orta refüje çıktı. Hafif sıyrıklarla kurtulan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Çorum'da kontrolden çıkarak orta refüje çıkan otomobilin sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kaza, Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. (46) idaresindeki 19 ADN 036 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü hafif sıyrıklarla kurtulurken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif yaralı olan sürücüye müdahale edildi. Hastaneye gitmek istemeyen sürücünün yapılan kontrollerde 1.74 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye cezai işlem uygulanırken, otomobil çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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