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Çorum'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Hastaneye Gitti

Çorum'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Hastaneye Gitti
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Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, kaza yaptıktan sonra hastaneye gitmek üzere aracını bıraktı. Hastanede yapılan kontrollerde 1.47 promil alkollü olduğu belirlendi.

Çorum'da kaza yapan otomobil sürücüsü, aracını bırakıp hastaneye gitti. Tedavi altına alınan sürücünün 1.47 alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Yukarı Kapaklı Bağları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (38) idaresindeki 19 ACD 658 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Aracını bırakan E.B. kendi imkanları ile şehirdeki özel bir hastaneye gitti.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sırasında araçta alkol şişelerinin olduğu belirlendi. Hastanedeki sürücünün yapılan kontrollerinde 1.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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