Çorum'da Alkollü Kişi Doktorla Tartıştıktan Sonra Kendini Bıçakladı

Çorum'un Alaca ilçesinde, alkollü bir kişi doktorla tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Alaca Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu belirtilen Said T. (41) Alaca Devlet Hastaneye gelerek doktorla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Said T. yanında bulundurduğu bıçakla kendini bacağından yaraladı. Yaralı şahıs hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM