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Çorum'da Alkollü Kişi Doktorla Tartıştıktan Sonra Kendini Bıçakladı

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Çorum'un Alaca ilçesinde, alkollü bir kişi doktorla tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayarak yaraladı. Olay, Alaca Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Yaralı şahıs tedavi altına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde, alkollü bir kişi doktorla tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Alaca Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu belirtilen Said T. (41) Alaca Devlet Hastaneye gelerek doktorla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Said T. yanında bulundurduğu bıçakla kendini bacağından yaraladı. Yaralı şahıs hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Çorum Olaylar 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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