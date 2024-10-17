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Çorum'da Alkollü Araç Kullanımına Cezai İşlem ve Silah Ele Geçirildi

Çorum'da Alkollü Araç Kullanımına Cezai İşlem ve Silah Ele Geçirildi
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği uygulamada bir tabanca ele geçirdi ve alkollü araç kullanan bir sürücüye 6.400 TL para cezası kesti.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok uygulamada bir adet tabanca ele geçirilirken, bir sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 9 farklı noktada mobil ve sabit olarak yapılan uygulamada 170 araç ve 250 şahsın sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde bir sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 400 TL para cezase uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Asayiş trafik Hukuk

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