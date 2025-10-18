Haberler

Çorum'da Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Çorum'da alkol ve uyuşturucu madde aldıktan sonra yoğun bakımda tedavi gören 40 yaşındaki B.A., yaklaşık bir ay süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Olay, 17 Eylül'de gerçekleşti.

Çorum'da ikamet ettiği evde alkol ve uyuşturucu madde aldıktan sonra hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki şahıs, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül günü Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana gelen olayda, B.A. isimli şahıs alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan bir süre sonra fenalaştı. Kendi imkanlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen B.A., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, uyuşturucu kullanımına ait aparatlar ve alkol şişeleri bulundu. Yoğun bakım ünitesinde yaklaşık bir aydır tedavi gören B.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. - ÇORUM

