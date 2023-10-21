Çorum'da İ.Ç., İ.B. ve F.Ç. adlı 3 kişi, A.K.'yi zorla alıkoyarak parasını gasp etti. Zanlılar, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Çorum'da alıkoydukları kişi gasp eden 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. (36), İ.B. (21) ve F.Ç. (31) zorla alıkoydukları A.K.'yi (55) Devane civarına götürdü. Burada A.K'nin başına silah dayayarak parasını gasp eden ve telefonunu kıran zanlılar olay yerinden ayrıldı. A.K.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi. - ÇORUM