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Çorum'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Silahlı Tartışma: 4 Araç Zarar Gördü

Çorum'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Silahlı Tartışma: 4 Araç Zarar Gördü
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Çorum'da bir alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada açılan ateş sonucu 4 araç zarar gördü. Olayda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 4 araç zarar gördü.

Olay, Tekceviz Sokaklar'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S. K. ve B. K. ile C. S. ve E. Y. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine ateş açtı. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 4 araç zarar gördü. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 4 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken olayda kullanılan silaha ve olay yerine atılan bıçağa el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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