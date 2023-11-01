Çorum'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Kale Mahallesi Ata 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şahin (52), Celaleddin Aygül ve Hasan A. (32) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan A. yanında bulunan tabanca ile Celaleddin Aygül ve Mehmet Şahin'i vurarak olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Celaleddin Aygül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların hedefi olan Mehmet Şahin ise ağır yaralanarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Hasan A., suç aleti silah ile polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. - ÇORUM