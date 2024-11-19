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Çorum'da Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Tüfekle Ateş Açıldı

Çorum'da Alacak Verecek Meselesi Nedeniyle Tüfekle Ateş Açıldı
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Çorum'da alacak verecek nedeniyle park halindeki bir araca tüfekle ateş eden E.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta çok sayıda saçma hasar oluşturdu.

Çorum'da alacak verecek sebebiyle park halindeki aracı tüfekle kurşunlayan şahıs, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, Sakarya 3. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. isimli şahıs alacak verecek meselesi sebebiyle M.Ç.'ye ait tüfekle üç el ateş etti. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, M.Ç.'ye ait araca çok sayıda saçma isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından, olay yerinden şüpheli E.K. kısa sürede yakalandı.

E.K. gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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