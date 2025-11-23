Haberler

Çorum'da Alacak-verecek Meselesi Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Çorum'un Sungurlu ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sonrasında ifade veren bir kişi fenalaşarak hayatını kaybetti. İki kişi tutuklandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavganın ardından şikayetçi olmak için polis merkezine giden şahıs, ifade verdiği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, Sungurlu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi sebebiyle husumet olduğu iddia edilen Yusuf Erçorumlu ile F.T. arasında telefonda tartışma çıktı. Telefonda başlayan gerginliğin ardından Yusuf Erçorumlu ve oğlu, Sunguroğlu Mahallesi'nde bulunan iş yerine giderek F.T. ve T.B. ile görüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga, vatandaşlar tarafından ayrıldı.

Olay yerinden ayrılan Yusuf Erçorumlu, kavga ettiği şahıslardan şikayetçi olmak üzere Çarşı Polis Merkezi'ne gitti. Erçorumlu, F.T. ve T.B.'den şikayetçi olduğu esnada aniden fenalaştı. Polis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erçorumlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı iddia edilen M.T., F.T. ve T.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden F.T. ve T.B. tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
