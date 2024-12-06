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Çorum'da Alacak Verecek Meselesi Cinayetle Sonuçlandı

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Çorum'da bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden iş yerinde bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı, olay sonrası teslim olup cinayeti itiraf etti.

Çorum'da alacak-verecek meselesi yüzünden bir kişiyi iş yerinde bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Teslim olan zanlı, "Ben yaptım" diyerek cinayeti itiraf etti.

Olay, dün gece Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü 3. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre F.Y., alacak verecek meselesini konuşmak için Ayhan Doğan'ın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanındaki bıçakla Ayhan Doğan'ı ağır yaralayan F.Y., olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaşananları anlatan F.Y., teslim olmak istediğini belirtti. Adrese giden sağlık ekipleri, Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Cinayet zanlısı F.Y. ise gittiği köyde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y. adliyeye sevk edildi. - ÇORUM

Çorum'da Alacak Verecek Meselesi Cinayetle Sonuçlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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