Çorum'da Damat Şükrü 6. Sokak'ta akrabalar arasında çıkan tartışmada G.H. bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli V.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da akrabalar arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Damat Şükrü 6. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, aralarında anlaşmazlık bulunan G.H. ve V.H. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine V.H. yanında taşıdığı bıçakla G.H.'yi bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan G.H. daha sonda ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kayıplara kaçan V.H.'nin yalanlanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - ÇORUM