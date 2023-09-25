Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı. Olayın nedeni boşanma anlaşmazlığıydı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.