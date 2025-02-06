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Çorum'da 62 Yaşındaki Adam Eşinin Yanında Ölü Bulundu

Çorum'da 62 Yaşındaki Adam Eşinin Yanında Ölü Bulundu
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Çorum'da bir evde eşi tarafından ölü bulunan 62 yaşındaki E.Z.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Çorum'da 62 yaşındaki adam, eşi tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki E.Z., eşi tarafından evinde ölü bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan incelemelerin ardından E.Z.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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