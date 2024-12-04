Üye Girişi
Haberler
Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın merkezinde patlama

Muhaliflerin kapısına dayandığı Şam'ın kalbinde patlama

 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti

 Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Rusya bunu dediyse durum vahim! Acil çağrı yaptılar
Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı

Çorum'da 5 Milyon TL'lik Dolandırıcılık: Sahte Savcı ve Polis Yakalandı

Çorum'da 5 Milyon TL'lik Dolandırıcılık: Sahte Savcı ve Polis Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da yaşlı bir çifti dolandırarak 5 milyon TL çalan sahte savcı ve polis, güvenlik kameralarınca kaydedilen vurgun anlarıyla yakalandı. Olay, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla çözüldü.

Çorum'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan sahte savcı ve sahte polisin, yaşlı çifti dolandırma anlarının güvenli kamerası görüntüleri ve yakalanma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 28 Kasım'da Çorum'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (68) ve N.Y. (71) çiftine kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 'adınız bir soruşturmaya karıştı' dedi. Korku saldıkları çifti ağına düşüren dolandırıcılar, 5 milyon TL dolandırdı. Dolandırılan çiftin ihbarı üzerine harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların E.K. (34) ve Ö.Ü. (23) olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonda Ö.Ü. isimli şahıs evinde yakalandı. E.K.'nin kaldığı rezidansa ise ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Polis ekiplerini fark eden E.K., binadaki balkonları kullanarak kaçmaya çalıştı. Şahıs daha sonra rezidanstaki başka bir dairede kıskıvrak yakalandı.

Vurgun anı kamerada

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yaşlı çiftin paralarını aldıkları ve yakalandıkları anlar kameraya yansıdı. Olay günü güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dolandırıcıların takip ettikleri çifte, parayı yol kenarına bıraktırdıkları ve oradan aldıkları görülüyor. Şahısların daha sonra araçla İstanbul'a kaçtıkları kameraya yansıyor. Operasyon anında ise şahıslardan birisi rezidanstaki balkonları kullanarak kaçmaya çalışıyor. Şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından saklandığı dairede yakalanıyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türk ürünlerine Avrupa'dan ardı ardına ret
img

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı
img

Şam'a doğru ilerleyen grubun kilit ismi ilk kez konuştu! Çarpıcı Türkiye vurgusu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 6 Aralık Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Trabzonspor Kasımpaşa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mehmet Türkmen Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı? Kızılcık Şerbeti 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 79. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 7 Aralık Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 7 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 86. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Altındağ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.