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Çorum'da 5 Milyon TL Dolandırıcılık: İki Şahıs Tutuklandı

Çorum'da 5 Milyon TL Dolandırıcılık: İki Şahıs Tutuklandı
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Çorum'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı bir çifti korkutarak 5 milyon TL dolandırdı. Şüpheliler, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Çorum'da ağlarına düşürdükleri yaşlı çifti 5 milyon TL dolandıran 2 şahıs tutuklandı.

Olay, 28 Kasım'da Çorum'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (68) ve N.Y. (71) çiftine kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 'adınız bir soruşturmaya karıştı' dedi. Korku saldıkları çifti ağına düşüren dolandırıcılar, 5 milyon TL dolandırdı. Dolandırılan çiftin ihbarı üzerine harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların E.K. (34) ve Ö.Ü. (23) olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonda iki şüpheli de yakalandı. Çorum'a getirilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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