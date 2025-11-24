Haberler

Çorum'da 5 Lise Öğrencisi Tavuk Dönerden Zehirlendi

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde okuldan çıktıktan sonra tavuk döner yiyen 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (13), Ö.D.D. (13), A.M. (14), A.A. (14) ve E.G. (14) isimli 5 lise öğrencisi, okuldan ayrıldıktan sonra ilçe merkezinde bulunan bir işletmeden aldıkları tavuk döneri yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan öğrenciler, kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesine başvurdu. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
