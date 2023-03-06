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Çorum'da 5 hırsızlık zanlısı yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Çorum'da 5 hırsızlık zanlısı yakalandı

Çorum'da 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 5 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'da 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan 5 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki bir av bayiinden 2 adet havalı tüfek çalındı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi ve Yavruturna Mahallesi Bahabey Caddesi üzerindeki iki farklı iş yerinden cep telefonu çalındığının ihbar edilmesi üzerine çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi çaldıkları cep telefonları ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İş yerlerinden çalınan cep telefonu ve havalı tüfekler sahiplerine teslim edilirken, 2 hırsızlık zanlısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum 3. Sayfa Haberler

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