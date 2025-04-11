İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB soruşturmasında 24 şirket için karar
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı

Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça
Trump yönetimi, müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel

Trump yönetimi, müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti

Çorum'da 5 Aranan Şahıs Yakalandı, Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Çorum'da 5 Aranan Şahıs Yakalandı, Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da yapılan asayiş uygulamalarında 5 aranan şahıs yakalanırken, 7 silah, 4 kesici-delici alet ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Toplamda 3 bin 883 şahıs sorgulandı ve trafik denetimlerinde 2 bin 126 araç kontrol edildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından aranan 5 şahıs yakalanırken çok sayıda madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 4-11 Nisan tarihleri arasında il merkezinde yapılan uygulamalarda 3 bin 883 şahıs sorgulandı 5 aranan şahıs yakalandı. Uygulamalarda 7 adet silah, 4 adet kesici-delici alet, 2 adet şarjör, 21 adet tabanca fişeği, 43 adet sentetik ecza hapı, 1,63 gram metamfetamin, 8,72 gram bonzai, 0,83 gram esrar ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 126 araç kontrol edildi. 9 araca idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.