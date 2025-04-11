Çorum'da 5 Aranan Şahıs Yakalandı, Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Çorum'da yapılan asayiş uygulamalarında 5 aranan şahıs yakalanırken, 7 silah, 4 kesici-delici alet ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Toplamda 3 bin 883 şahıs sorgulandı ve trafik denetimlerinde 2 bin 126 araç kontrol edildi.
Çorum'da polis ekipleri tarafından aranan 5 şahıs yakalanırken çok sayıda madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 4-11 Nisan tarihleri arasında il merkezinde yapılan uygulamalarda 3 bin 883 şahıs sorgulandı 5 aranan şahıs yakalandı. Uygulamalarda 7 adet silah, 4 adet kesici-delici alet, 2 adet şarjör, 21 adet tabanca fişeği, 43 adet sentetik ecza hapı, 1,63 gram metamfetamin, 8,72 gram bonzai, 0,83 gram esrar ele geçirildi.
Trafik denetimlerinde ise 2 bin 126 araç kontrol edildi. 9 araca idari para cezası uygulandı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa