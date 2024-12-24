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Çorum'da 32 Yaşındaki Vatandaşın Ölümü Üzerine İnceleme Başlatıldı

Çorum'da 32 Yaşındaki Vatandaşın Ölümü Üzerine İnceleme Başlatıldı
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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Yalçın Kafa evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının kendisinden haber alamadığı 32 yaşındaki Yalçın Kafa, evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kafa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Kafa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafa'nın ölüm sebebi, otopsi incelemesi neticesinde tespit edilecek.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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