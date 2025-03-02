Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı! İstifa mesajı çok ilginç

Zorlu Holding CEO'su gözaltında! İstifa mesajı çok ilginç
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı
Dilan Polat gözyaşları içinde isyan etti: Hayatıma son vereceğim, yaşayacak gücüm kalmadı

"Hayatıma son vereceğim, artık gücüm kalmadı"
Zorlu Holding'den 'Ramazan ayı mesajı' açıklaması: Üzgünüz

Ramazan mesajı tartışmasında CEO'sundan oldu! Holdingden açıklama var

Çorum'da 3 Katlı Apartmanda Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da 3 Katlı Apartmanda Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda bilinmeyen bir sebepten çıkan yangında, itfaiye ekipleri tarafından yapılan tahliye işlemleri sonrası 6 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çorum'da giriş katı alevlere teslim olan 3 katlı bir apartmandaki vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 61. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, binanın giriş katını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Vatandaşlar tahliye edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından binadaki vatandaşlar, balkonlardan çıkartılarak merdiven yardımıyla tahliye edildi. Binada yaşayan 6 kişi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri binada soğutma çalışmasını sürdürürken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kavgadan hemen sonra aramış! Zelenskiy'i NATO da sattı
img

Hikayenin sonunu görmeniz lazım
img

Erdoğan şehit aileleriyle buluştu! Mesajı PKK'nın uykularını kaçıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular
Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

Kara Kartal seriye bağladı
Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı
Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden

Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.