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Çorum'da 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki ayrı deprem

3. Sayfa Haberleri

Çorum'da 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki ayrı deprem

Çorum'da 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Çorum'da 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından elde edilen verilere göre, Çorum'un Bayat ilçesinde saat 20.54'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11.66 km derinliğinde gerçekleşti. Saat 21.03'te meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 9.3 kilometre derinlikte meydana geldi - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum 3. Sayfa Haberler

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