Çorum'da 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki ayrı deprem 3. Sayfa Haberleri Çorum'da 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Çorum'da 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından elde edilen verilere göre, Çorum'un Bayat ilçesinde saat 20.54'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11.66 km derinliğinde gerçekleşti. Saat 21.03'te meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise 9.3 kilometre derinlikte meydana geldi - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çorum 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çorum'da 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki ayrı deprem - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.