Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çorum'da 23 aranan şahıs yakalandı

Çorum'da 23 aranan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından son bir haftada 23 aranan şahıs yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından son bir haftada 23 aranan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 10-17 Nisan tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda haklarında çeşitli suçlardan aranma ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 23 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. Bin 209 kişinin GBT kontrolü yapılırken, 3 adet tabanca, 3 adet tüfek ile 2 adet kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 8 adet silah, 95 adet fişek ele geçirildi. Asayiş uygulamasında da 325 araç denetlendi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çorum 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title