Çorum'da 23 aranan şahıs yakalandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından son bir haftada 23 aranan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 10-17 Nisan tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda haklarında çeşitli suçlardan aranma ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 23 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. Bin 209 kişinin GBT kontrolü yapılırken, 3 adet tabanca, 3 adet tüfek ile 2 adet kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 8 adet silah, 95 adet fişek ele geçirildi. Asayiş uygulamasında da 325 araç denetlendi. - ÇORUM