Çorum'da 21 Aranan Kişi Yakalandı

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Çorum'da yapılan denetimlerde, haklarında mahkeme kararı bulunan 21 kişi yakalanırken, kayıp 4 şahıs da bulundu ve ailelerine teslim edildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aranan 21 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezindeasayişve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet MüdürlüğüAsayişŞube Müdürlüğünce 7-14 Temmuz tarihleri arasındayapılan denetimlerde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 3 hırsızlık ve 3 dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 21 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 3 erkek şahıs bulunularak ailelerine teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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