Çorum'da 2 Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Çorum'da yapılan geniş çaplı uygulama ve denetimlerde, haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı. Uygulamalarda çok sayıda yasa dışı malzeme ile beraber 4 bin 915 vatandaşın kimliği sorgulandı.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı uygulama ve çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,Çorum'da 22-29 Ağustos tarihleri arasında İl Emniyet MüdürlüğüAsayişŞube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 108 adet uygulama yapıldı. Denetimlerde 24 kahvehane, 23 kafe, 21 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. 4 bin 915 vatandaşın kimliği sorgulanırken, 2 aranan şahıs yakalandı. Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 5 adet ateşli silah 1 adet kesici-delici alet, 1 adet şarjör, 2 adet fişek ve 18 adet av fişeği, 25 adet sentetik ecza hapı ve 31,9 gram bonzai ele geçirildi.

Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 137 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 6 araca idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
