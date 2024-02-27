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Çorum'da 17 yaşındaki çocuk araç içinde ölü bulundu

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Çorum'da bir iş yerinde bulunan araçta hareketsiz yatan 17 yaşındaki Furkan Ç.'nin egzoz gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da 17 yaşındaki çocuk, araç içinde ölü bulundu. Çocuğun egzoz gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Furkan Ç.'nin araç içerisinde hareketsiz yattığını gören dükkan çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Furkan Ç.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Furkan Ç.'nin egzoz gazından zehirlendiği şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Güvenlik Acil Durum Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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